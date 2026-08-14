TSE suspende sistema Filia após filiação indevida de Flávio Bolsonaro a outro partido

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu o processamento de novas filiações no sistema Filia após identificar a vinculação indevida do senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Partido Missão. A alteração cadastral chegou a impedir, em um primeiro momento, a consolidação do registro de sua candidatura à Presidência da República.
A inconsistência motivou a intervenção do presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, que determinou a imediata apuração das causas do incidente. A pedido do Partido Liberal (PL), o magistrado ordenou o restabelecimento da filiação de Flávio Bolsonaro à sua legenda de origem, bem como a exclusão do registro relativo ao Partido Missão do histórico do parlamentar.
Regularização e tentativa de alteração no cadastro de Lula
A situação partidária do senador já foi reeditada no banco de dados da Justiça Eleitoral, garantindo a conformidade da candidatura antes do encerramento do prazo legal para registro de chapas, fixado para este sábado (15).
Durante as verificações iniciais, a equipe técnica do tribunal identificou também uma tentativa de alteração nos dados de filiação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com a Corte, a modificação referente ao presidente da República não chegou a ser concretizada.
Medidas de segurança e investigações
O TSE esclareceu que a paralisação do processamento no sistema Filia foi adotada preventivamente para impedir novas manipulações enquanto o caso é investigado. A Corte ressaltou que a medida não gera prejuízos aos partidos políticos ou aos concorrentes, uma vez que a data limite para filiação partidária de postulantes aos cargos do pleito atual expirou em 4 de abril.
O tribunal ordenou a abertura de investigação para checar se houve outras tentativas de burla envolvendo nomes de candidatos à Presidência da República. A instituição informou que, com as providências tomadas, os registros de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva encontram-se regularizados, e que o sistema Filia voltará a processar dados assim que as auditorias forem concluídas.