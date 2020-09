Conhecida por prestar um excelente serviço de SPC, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Guarapari tem incorporado muitos outros produtos, dentre eles, a entidade oferece em primeira mão planos de saúde e odontológicos.

De acordo com Aguinaldo Ferreira Júnior, superintendente da CDL Guarapari, os cuidados com a saúde foram redobrados com a pandemia do COVID-19. “Em função disso, estamos prestando um atendimento diferenciado, ofertando planos da SAMP para pessoas físicas e empresariais e planos odontológicos e de saúde da UNIMED para pessoas jurídicas”, afirmou.

Em parceria com as CDL’s de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, os planos ofertados pela CDL Guarapari têm valores diferenciados, uma vez que “com um número maior de vidas administrados por essas entidades, aumenta o poder de negociação não somente em relação aos preços, mas também no que diz respeito aos reajustes anuais”, declarou Aguinaldo.

A CDL analisa cada caso e oferece o melhor plano para seus clientes. “Todas as empresas que nos procuram para fazer plano de saúde a gente analisa caso a caso. Quando uma pessoa quer fazer um plano para atender a uma convenção – temos planos ambulatoriais que atendem convenção coletiva do trabalho – cada pessoa que nos procura a gente dá uma solução que pode ser parecida, mas que dificilmente é igual”, afirmou Aguinaldo.

Para poder adquirir os benefícios dos planos de saúde, inclusive, odontológicos, é necessário que a empresa esteja associada à CDL e inicie com pelo menos três vidas, que podem ser, por exemplo, titular e mais dois dependentes ou três titulares. “O plano odontológico também é comercializado a um custo baixíssimo e conta com 53 dentistas e clínicas credenciados para atendimento”, segundo o superintendente.

Podem ser associar à CDL não somente grandes e pequenas empresas, mas também profissionais liberais e Micro Empreendedores Individuais (MEI’s). Além disso, a CDL oferece uma opção de mensalidade reduzida para quem quer ter acesso somente ao plano de saúde. “A gente cobra a mensalidade reduzida e ele tem acesso ao plano de saúde, odontológico, desconto em farmácias, clínicas e o convênio educação que prevê descontos na área de educação”, afirmou Aguinaldo

A CDL Guarapari conta ainda com o serviço de certificado digital; descontos em diversas faculdades, escolas e serviços em geral; Serviços de alertas de objetos roubados; Cliente oculto; Cobrança e recuperação de crédito; Cadastro positivo, dentre outros.

Quem quiser mais informações sobre os planos de saúde e odontológico ou sobre qualquer outro serviço prestado pela entidade, pode entrar em contato pelos telefones: (27) 3361-5622 / 99983-5772 ou pelos endereços de e-mail cdlguarapari@gmail.com, adm@cdlguarapari.com.br.