O Sesi ES e o Senai ES estão com cerca de 12 mil vagas abertas para cursos gratuitos e à distância para o mês de setembro. Com carga horária entre 8h a 40h, os cursos são ideais para quem quer aprimorar seus conhecimentos e se preparar para a retomada das indústrias no cenário pós-pandemia. As inscrições vão até o dia 20 de setembro ou enquanto durarem as vagas no endereço eadsenaies.com.br. As aulas podem ser iniciadas logo após a inscrição.

Os cursos do Senai possuem carga horária de 14h e abrangem as áreas de Automotiva, Construção Civil, Energia, Gestão, Informática, Logística, Meio Ambiente, Metalmecânica, Segurança do Trabalho, Tecnologia da Informação e Comunicação.

São eles: Consumo Consciente de Energia, Desenho Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Fundamentos Logísticos, Lógica de Programação, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação e Comunicação.

Há ainda o curso “Boas Práticas de Saúde e Segurança do Trabalho para Prevenção à Covid-19”, com 8h de duração. Nele, o aluno aprenderá métodos de prevenção, como realizar uma quarentena saudável, obter informações adicionais de saúde e adquirir competências socioemocionais.

Sesi

Já os cursos do Sesi são focados no desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho. Variando de 10h a 40h, há vagas para Administrando o Seu Dinheiro, Comunicação Efetiva, Comunicação com Foco Organizacional, Qualidade no Atendimento e Postura Profissional, Redação Administrativa e Satisfação do Cliente.

O EAD

Autoinstrucional, o Ensino à Distância (EAD) do Sesi e do Senai pode ser acessado por meio do celular, tablet, notebook ou computador. Os alunos contam com e-books, videoaulas e um ambiente totalmente interativo. Também é oferecido suporte técnico para retirar eventuais dúvidas quanto ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Durante o curso, são oferecidas atividades de fixação, com o conteúdo do curso e atividades de passagem, e atividades avaliativas.

Ao final do curso, são emitidos (gratuitamente) certificados de conclusão com a carga horária cursada.

Como se inscrever

Para se inscrever em um dos cursos online e gratuitos do Sesi e do Senai, o interessado deve acessar o site eadsenaies.com.br

Em seguida, deve procurar a seção “Cursos EAD Gratuitos”, localizado no menu superior da página. Lá, ele poderá escolher o curso de sua preferência. Outra opção, é acessar via portfólio de cursos que aparece na página inicial.

Feito isso, clique no botão “Quero me inscrever”, que aparece ao final da página, após as informações sobre o curso. Ao concluir o cadastro, uma mensagem de confirmação é encaminhada para o e-mail do aluno com o login e outras informações de acesso.

Para mais informações, você pode entrar em contato pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) no número 0800 102 0880, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Cursos do Senai