Para diminuir os impactos econômicos do isolamento social em razão do vírus COVID-19, por determinação do Governo do Estado, os clientes da Cesan enquadrados na categoria “Residencial Social” não precisam pagar as contas de água dos meses de março e abril. Os clientes que já pagaram terão o valor devolvido automaticamente nas próximas faturas.

A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, na noite de quinta-feira (19). A isenção do pagamento de contas vai aportar um total de R$ 2 milhões de reais na renda de 25 mil famílias, o que representa mais de 100 mil habitantes nos 52 municípios atendidos pela Cesan no Espírito Santo.

Terão direito à isenção do pagamento das contas dos meses de março e abril os clientes que já recebem o benefício da Tarifa Social da Cesan. São famílias inscritas nos programas de benefícios Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal, e no programa Bolsa Capixaba, do Governo do Espírito Santo.

Veja na imagem onde encontrar as informações em sua conta de água e confira se terá isenção do pagamento. Caso já tenha pagado a conta do mês de março, a devolução do valor será feita automaticamente nas próximas faturas.

Suspensão dos cortes de água. Outra medida anunciada pela Cesan e pelo Governo do Estado é a suspensão dos cortes no fornecimento de água por 30 dias. Mas é importante que toda a população faça o pagamento das contas de água em dia para garantir a manutenção e operação dos sistemas de abastecimento.