O vereador Dito Xaréu (SD) apresentou ofício a Câmara de Guarapari, e pede que metade dos salários dos vereadores de Guarapari seja destinada a instituições de caridade ou à saúde pública. O ofício foi emitido nesta quinta-feira (02). Nele, o vereador expressou que “a crise de saúde pública, instaurada pela proliferação do novo coronavírus, impôs aos sistemas de saúde um ônus supranormal e inesperado”.

A medida proposta por Dito Xaréu à câmara consiste na doação de 50% dos salários dos vereadores no mês de abril aos cofres da saúde pública ou a instituições de caridade. “Nesse contexto em que vivemos não podemos nos cegar à grande necessidade vivida pelos cidadãos guaraparienses”, afirmou o vereador.

Números. Atualmente, o salário do vereador em Guarapari, é de R$ 6.900. Com a doação de 50%, os 17 vereadores receberiam R$ 3.450, e as instituições, R$ 58.650.