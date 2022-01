As chuvas dos últimos dias, que atingiram várias cidades do Estado devem continuar levando preocupação. O ES recebeu alerta vermelho para acumulado de chuva que é válido deste domingo (9) até a segunda (10), mas pode ser renovado. Existe expectativa de chuvas de até 100 mm por dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta de “grande perigo” devido as chuvas intensas são para 71 cidades do Espírito Santo. O Estado tem dois alertas vigentes: um de “grande perigo”, indicado na cor vermelha, e outro de “perigo”, indicado na cor laranja.

Ainda de acordo com o Inmet, o acumulado de chuva pode chegar a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há riscos de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas nas cidades que estão nas áreas de risco. Guarapari registrou o maior volume de chuva: 61.20 milímetros.

Desalojadas. E os problemas com as chuvas continuam. As chuvas que atingem o Espírito Santo já obrigaram centenas de famílias de saírem de suas casas. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h deste domingo (09), pelo menos 287 pessoas estão desalojadas no Estado. Além disso, outras quatro estão desabrigadas.

Ainda de acordo com o boletim, duas pessoas estão fora de casa em Afonso Cláudio, outras duas em Alegre, 23 em Bom Jesus do Norte, 100 em Ibatiba e outras 160 em Castelo. A Defesa Civil de Castelo informou que 610 pessoas precisaram sair de casa temporariamente por conta da cheia do rio que corta a cidade.

Outras 213 ficaram desabrigadas. O número, no entanto, ainda não foi contabilizado pelo órgão estadual. De acordo com o boletim da Defesa Civil do Estado, há quatro pessoas desabrigadas em Muqui.

Confira as cidades do ES em alerta vermelho por conta da chuva

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã

Serra

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória