As chuvas que atingiram o sul do Estado deixou um saldo de 06 mortes, 220 desalojados e 178 desabrigados. Três pessoas morreram no município de Iconha. Em Alfredo Chaves, duas pessoas morreram soterradas no distrito de Cachoeirinhas e uma morte foi registrada no distrito de Recreio. Em Alfredo Chaves, onde foi registrado o maior volume de chuvas no sábado (249,4 milímetros nas últimas 24 horas).

Iconha. A cidade de Iconha foi uma das mais atingidas pelas chuvas de sexta-feira. O rio Iconha subiu mais de 4 metros e causou bastantes estrago. Agora passado o pior é hora de ajudar. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Iconha emitiu um pedido a pouco pelas redes sociais comunicando a necessidade de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as vítimas das enchentes.

As doações podem ser feitas nos dois pontos de coleta da cidade: Salão Paroquial e Galpão da Ascames. Por toda a região tem chegado ajuda. Das cidades vizinhas, capitais, ongs e empresas tem mandado doações.

Igreja Católica de Iconha disponibiliza conta para receber ajuda financeira

A Comunidade Católica de Iconha colocou à disposição sua conta bancária intitulada de Fundo Solidário, para receber doações em dinheiro a fim de ajudar as vítimas das chuvas. A ação foi criada em parceria com a Prefeitura Municipal que realizará o cadastro e emissão de laudo social a fim de, posteriormente, atender as famílias vitimadas pelas fortes chuvas.

A doação poderá ser feita através da conta que segue abaixo. A Paróquia informa ainda que também será criada uma conta no PicPay para receber recursos.

Conta Bancária

Agencia: 149

Conta poupança: 22.196.109

Banestes