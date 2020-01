Enquanto alguns vereadores estão em recesso, a vereadora Fernanda Mazzeli (PSD), está focada na disputa pela prefeitura de Guarapari. O Portal 27 apurou que nos últimos meses ela tem conversado com diversas lideranças comunitárias de Guarapari e lideranças políticas do Estado, em busca de apoio para sua eleição como prefeitra de Guarapari.

Convite. Em uma dessas reuniões ela recebeu o convite do grupo do deputado federal Amaro Neto e do presidente da assembleia estadual, Erick Musso (PRB), de ir para o partido que agora se chama Republicanos. Fernanda, que está atualmente no PSD, aceitou o convite.

“Fiquei feliz com o convite do Republicanos para disputar a prefeitura de Guarapari pelo partido. O Republicanos possui um grupo muito forte com Amaro Neto, Dr. Hudson, Éric Musso e Roberto Carneiro”, disse a vereadora.

Alternativa. Ainda de acordo com Fernanda “Quero apresentar a minha cidade uma alternativa viável e meu principal objeto é levantar o nível do debate político com propostas e elaborar um plano de governo debatendo com todos os segmentos da sociedade. Um olhar feminino é o que nossa cidade precisa”, finalizou.

Força política. No meio político, o entendimento é que ao ir par ao grupo de Amaro a vereadora ganha força, pois Amaro é uma liderança muito forte no Estado, sendo que foi eleito para a Câmara Federal com 181.813 votos, ou seja, o mais votado no Estado. Somente em Guarapari, Amaro teve 10.034 votos.