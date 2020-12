As fortes chuvas em todo o Espírito Santo causaram diversos prejuízos. Impactos como alagamentos, interdições de rodovias, trânsito e desalojamentos ocorreram entre a noite de quarta-feira (10) e a manhã de hoje.

Interdições. Diversas vias foram interditadas por conta das fortes chuvas. A recomendação é de que essas rodovias não sejam transitadas, optando por rotas mais seguras.

O trecho da rodovia estadual ES 165, entre Conceição do Castelo e a localidade de Santo Antônio, está completamente interditado. Outro trecho interditado é o da rodovia estadual ES 165, entre Conceição do Castelo e a localidade de Santo Antônio.

Devido a um acidente nesta manhã que ocasionou a morte de duas pessoas, a BR 101 norte teve uma das faixas interditadas, mas foi completamente liberada por volta do meio-dia. A Polícia Rodoviária Federal orienta que a região deve ser trafegada com bastante atenção.

Transtornos. Foram registrados alagamentos em todo o ES devido às fortes chuvas na região, causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que mantém o tempo instável, com condições para chuva e temporais. Desalojamentos também foram registrados, principalmente na região de Cariacica e Ibiraçu. A Defesa Civil afirma que a única cidade com riscos de deslizamento de terra, até o momento, nas atuais condições é o município da Serra.