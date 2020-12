Termina amanhã (11) o prazo para madrinhas e padrinhos capixabas adotarem cartinhas e entregarem os presentes das crianças que escreveram para o Papai Noel dos Correios no Estado.

Adoção. Devido à pandemia do novo coronavírus, as adoções são 100% online neste ano. Cerca de 12% das crianças participantes aguardam seu Papai Noel para adotar a cartinha no Blog da Campanha.

Entrega. Os presentes já estão sendo recebidos nas agências e no ponto de recebimento no Shopping Vitória. Mas muitos ainda faltam chegar, por isso é importante os Noéis Capixabas ficarem atentos e não se atrasarem.