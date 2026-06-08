Durante participação no evento Brasil de Ideias Mulher – Especial Eleição, organizado pelo Grupo Voto nesta segunda-feira (8), o senador e pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, revelou suas estratégias de aliança para o pleito. O parlamentar estipulou o dia 14 de agosto como prazo final para a definição de sua chapa e adiantou o perfil esperado para a vaga.

“O prazo é até 14 de agosto. O que posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada, de bem, interessada… uma mulher”, declarou o pré-candidato.

Antes de detalhar seus planos eleitorais, Flávio iniciou o discurso saindo em defesa de seu pai. Ele argumentou que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca adotou uma postura contrária às mulheres, classificando as críticas históricas sobre o tema como uma “narrativa injusta”.

“Compromisso com a proteção do público feminino”. O clima de harmonia, contudo, foi testado durante a sessão de perguntas e respostas. Questionado por uma das participantes sobre quais teriam sido as ações concretas do governo Bolsonaro em benefício do público feminino, o senador demonstrou dificuldade em elencar medidas.

A interlocutora apontou que a comunicação sempre foi um ponto fraco da gestão anterior. Flávio não apenas concordou com a crítica, mas expandiu o diagnóstico: “Meu pai é de uma outra geração, é mais rústico”, justificou o senador, admitindo que o governo anterior falhou na comunicação de forma generalizada, e não apenas com as mulheres.

Buscando se distanciar da imagem do pai e construir uma identidade própria para a campanha, o pré-candidato destacou sua visão geracional. Flávio pontuou que, por ser pai de duas filhas, tem um compromisso natural com a proteção do público feminino. Além disso, reforçou ser uma liderança aberta ao diálogo e com bom trânsito entre os profissionais de imprensa.