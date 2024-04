O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta terça-feira (02), mais uma edição do programa CNH Social, do Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). Serão 7.000 carteiras de motoristas gratuitas no ano de 2024 para todo o Estado com o objetivo de proporcionar ao cidadão capixaba mais oportunidades para a inserção no mercado de trabalho, sendo divididas em duas fases ao longo do ano.

As inscrições para a primeira fase, com 3.500 vagas, começaram às 12h desta terça-feira (02) e seguem abertas até 23h59 do dia 20 de abril de 2024, exclusivamente no site oficial do Detran|ES, www.detran.es.gov.br As vagas são para obter a primeira habilitação nas categorias A (moto) ou B (carro); e, para aqueles que já são habilitados, a adição de categoria A ou B e a mudança de categoria D (van, micro-ônibus, ônibus) ou E (caminhão e carreta).

A lista com os nomes dos selecionados no programa será divulgada no dia 06 de maio de 2024, às 12h, no site do Detran|ES. Neste ano, além de 5% das vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PCD), também serão destinadas 8% das vagas para os egressos do sistema prisional a partir de Cooperação Técnica firmada entre o Detran|ES e a Secretaria da Justiça (Sejus). Caso essas vagas reservadas não sejam preenchidas, o quantitativo vago será revertido para ampla concorrência.

“O CNH Social é um programa que me alegra muito. Um programa que proporciona oportunidades às pessoas que mais necessitam. Essa é a razão da existência do serviço público. Nós queremos um Estado que seja eficiente, que tenha boas políticas públicas e o CNH Social é um programa que reduz a desigualdade. Quanta gente gostaria de ter uma carteira de motorista para trabalhar, mas não tem condições de arcar com esses custos. Por isso é muito bom ver quantas pessoas conquistaram um emprego após obter a CNH por meio do programa”, afirmou o governador Casagrande.

O diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, celebrou mais uma entrega à sociedade. “Conseguir ofertar para a população mais 7.000 oportunidades de obtenção da carteira de habilitação é algo que merece ser comemorado. Pois, se trata de oportunizar milhares de pessoas a serem inseridos no mercado de trabalho. Ainda mais agora com as ofertas para os egressos do sistema prisional e seus familiares. É uma chance de recolocação, de recomeçar a vida”, pontuou.

Inscrição

Para se inscrever, o interessado deverá acessar o site www.detran.es.gov.br, entrar no banner ou no botão do programa ‘CNH Social’ na página principal e inserir as informações pessoais solicitadas. Todos os dados informados devem conferir precisamente com as informações constantes no CadÚnico.

Serão considerados os cadastros ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal aqueles lançados na Base Nacional do Cadastro até o dia 09 de fevereiro de 2024.

O candidato deverá selecionar, também, a categoria desejada, entre as seguintes opções: Primeira Habilitação categoria A (moto) ou Primeira Habilitação B (carro) para quem ainda não é habilitado. Quem já tem carteira de motorista poderá selecionar Adição de categoria A (moto), Adição de Categoria B (carro), Mudança para Categoria D (ex.: van e ônibus) ou Mudança de Categoria E (ex.: caminhão e carreta). Vale destacar que, após realizada a inscrição, não é possível modificar a categoria escolhida.

As vagas são distribuídas da seguinte forma: 40% para a primeira habilitação (A ou B); 20% para a Adição de Categoria A ou B; e 40% para a Mudança de Categoria D ou E. O objetivo é dar um foco na capacitação profissional, visando oportunizar aos condutores a inserção no mercado de trabalho e o aumento da empregabilidade.