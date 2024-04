Na última quarta-feira (27), o Diário Oficial do Estado do Espírito Santo publicou a homologação do edital para a execução das obras de contenção da erosão e restauração da Praia Central de Piúma. Esta iniciativa, liderada pelo Governo do Estado, através do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), representa um marco crucial na preservação e revitalização deste importante patrimônio natural de Piúma.

O edital, que prevê a contratação de uma empresa ou consórcio especializado para a elaboração do projeto básico e executivo de engenharia, além da execução das obras, recebeu propostas de diversas empresas. A vencedora foi o consórcio formado pelas renomadas DTA Engenharia Ltda. e Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.

O valor máximo estipulado para o projeto é de R$ 65.330.329,30. Este investimento substancial demonstra o compromisso do Estado em resolver os desafios enfrentados pela Praia de Piúma, que há anos sofre com a erosão costeira, comprometendo não apenas a infraestrutura local, mas também a qualidade de vida dos moradores e o turismo na região.

Com essa homologação, a comunidade de Piúma e os frequentadores da praia podem vislumbrar um futuro mais promissor, com a revitalização da orla marítima e a implementação de medidas eficazes de proteção ambiental. Essas obras não apenas visam restaurar a beleza natural da praia, mas também garantir sua sustentabilidade a longo prazo, protegendo-a dos efeitos prejudiciais da erosão e promovendo o desenvolvimento econômico e social da região.

“A execução dessas obras representa um passo importante na preservação do nosso patrimônio ambiental e na promoção do bem-estar da comunidade piumense. Esperamos que a Praia Central de Piúma possa recuperar sua beleza e atratividade, tornando-se novamente um destino turístico de destaque no estado”, disse o prefeito Paulo Cola.