Um dos colégios mais tradicionais de Guarapari, o Colégio Americano está participando da 16ª olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP escolas públicas + escolas privadas, com o intuito de promover e estimular a conscientização dos alunos para a importância dos estudos, apreciação da cultura matemática, e desenvolvimento de habilidades e competências inerentes às resoluções de problemas.

Para isso, promoveu nos dias 16/06 e 01/07 aulões preparatórios com conteúdos revisionais, que aconteceram pelo canal Rede de Ensino Doctum no YouTube. As avaliações são destinadas aos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio sendo uma oportunidade para os alunos se engajarem nos estudos mais aprofundados da disciplina e desenvolverem aptidão pela rotina de estudos.

De acordo com a pedagoga da escola, Andressa Dias Nunes Magalhaes. “Como a construção do conhecimento é processo, é percurso, motivamos nossos alunos com competições internas, com a realização de uma Olimpíada no colégio que premia os melhores rendimentos e permite sondarmos os conteúdos a serem abordados nos aulões de matemática, disponibilizados para toda Rede de Ensino, sendo um importante momento de preparação para as avaliações”, explica ela.

Ainda de acordo com Andressa. “Desde a primeira participação do colégio até essa edição percebemos o envolvimento dos nossos alunos e estamos colhendo os frutos do prezar pelos estudos e pela matemática, e para o colégio Americano é uma grande satisfação vermos o processo de aprendizagem sendo desenvolvido nos nossos alunos”, finalizou a pedagoga do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.