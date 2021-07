A partir desta quarta-feira (14) a bola rola para 10 times da Série B do Capixabão 2021. E o sistema de Rádio e Televisão do Espírito Santo (RTV ES) transmite ao vivo, direto do Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a partida entre Sport Clube Brasil Capixaba e Nova Venécia, a partir das 18h30.

Torcedores poderão acompanhar o jogo sem precisar sair de casa. A TVE se encarrega de transmitir todas as emoções do futebol capixaba, com a maior e mais completa cobertura. A partida poderá ser acompanhada pela TVE, no canal 2 (20 UHF Digital), e também pelas operadoras de televisão por assinatura (RCA Canal 5, Net Canal 15).

A transmissão da Série B do Capixabão faz parte do projeto TVE: a Casa do Futebol Capixaba. A iniciativa, que pretende valorizar cada vez mais o esporte no Espírito Santo, tem dado bons resultados.

“Queremos repetir o que foi feito com a Série A. Observamos que a audiência dobrou ao final do campeonato, e percebemos uma ascendência do futebol capixaba. Pela primeira vez a Série B terá 10 times na disputa. Queremos oferecer a cobertura da Série B nos mesmos moldes, completa, valorizando o campeonato como um todo”, explicou o diretor-presidente da RTV ES, Igor Pontini.

A transmissão da Série B do Capixabão é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, por meio da RTV ES, com a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES). A iniciativa colocou a TVE entre as três emissoras de televisão abertas do País que mais transmitem partidas de futebol local.

Sobre a Série B

O campeonato que começa nesta quarta-feira vai contemplar dois times com o acesso para Série A. Na primeira fase da disputa, os clubes serão divididos em duas chaves (turno e returno). Dois clubes em cada chave serão classificados. A fase seguinte é a semifinal, que será disputada em jogos de ida e volta. A decisão será realizada em jogo único, no Kleber Andrade, que é o estádio dos capixabas. O período de realização do torneio permitirá que os clubes da Série B participem da Copa Espírito Santo, prevista para iniciar em setembro.