Terminam nesta sexta-feira (19) as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 181.898 recenseadores que vão trabalhar no Censo Demográfico 2021. Os interessados devem se inscrever no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção. Na última segunda-feira (15), foram encerradas as inscrições para agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS), que coordenarão a operação censitária em cada cidade.

Os recenseadores são os profissionais que vão visitar todos os domicílios do país, entrevistando os moradores. Para concorrer a uma das mais de 181 mil vagas, distribuídas por 5.297 municípios, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. No ato da inscrição, ele poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 25,77 e deve ser paga até 22 de março em qualquer banco ou pela internet.

No Espírito Santo são 3.635 vagas. Os interessados devem se inscrever no site do Cebraspe, empresa organizadora da seleção.