Um vídeo feito por um servidor público na tarde da terça-feira em Guarapari e que rapidamente viralizou na internet. No vídeo, o servidor reclama de uma cobrança indevida de estacionamento em uma via que não possuía placas indicativas.

Na tarde de ontem uma equipe do Portal 27 visitou a rua e verificou que a cobrança só está sendo feita em um lado da Rua Augusto Mattos, onde o vídeo do servidor foi gravado. Uma funcionária da empresa confirmou a informação.

“Primeiro eu gostaria de deixar claro que eu não quis desmerecer o trabalhador que eu gravei no vídeo. Só gravei porque antes disso eu havia reclamado com ele e ele disse que se eu quisesse era para procurar a empresa. Então resolvi filmar para mostrar o problema e não menosprezar o funcionário, que eu sei que estava cumprindo ordens”, explicou Thiago Magno, o servidor público que fez o vídeo.

Thiago disse ainda, em entrevista ao Portal 27, que logo pela manhã um comerciante da Rua Augusto Mattos ligou avisando que o rotativo não estava mais cobrando no lado da rua que não tem placa. “Recebi a ligação logo cedo com essa informação. A empresa deveria dar um treinamento sobre as leis de trânsito para os funcionários antes de mandá-los para a rua. Alí estava claro a irregularidade e o funcionário insistiu nela”, disse Magno.

Thiago disse ainda que a população não deve aceitar tudo calado e deve reclamar quando ver a irregularidade. “Temos que ficar atentos aos nossos direitos e fazer valer quando necessário. A falta de funcionários também está prejudicando a população, porque muita gente reclama que quando estaciona não encontra nenhum funcionário da empresa para cobrar a hora e depois aparece a notificação de R $15,00 nos parabrisas”.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação da empresa que explora o serviço de estacionamento rotativo na cidade para obtermos mais informações sobre o caso, que nos respondeu o seguinte:

“A respeito do ocorrido, do vídeo que viralizou, é uma situação realmente lastimável. Nossos time é jovem e ainda está sendo treinado. Infelizmente sob o efeito da coação, o jovem errou no posicionamento dele. E já realizamos um novo treinamento sobre postura. Não estamos realizando cobrança em áreas não sinalizadas por completo. Ou seja, vagas precisam estar sinalizadas com pintura de solo, e calçadas com placas.

Nós estamos trabalhando na capacitação e treinamento de todos os funcionários remanescentes e realmente estamos montando um time excelente. Sob o número de funcionários, estamos trabalhando com o exigido pelo contrato, que são 30 em baixa temporada. Como estamos ainda formando equipe, estamos sempre com alguns a mais para ir renovando a equipe e substituindo os que não apresentam a qualidade que exigimos.”