O vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, participou, na tarde desta terça-feira (24), do lançamento do edital de licitação para a construção do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta primeira etapa da obra, que consiste na preparação do terreno, com serviços de terraplanagem, estabilização, contenção e drenagem, serão investidos R$ 7,8 milhões, por meio de convênio celebrado pelo Governo do Estado com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI).

Desse montante, o Governo do Estado já adiantou R$ 1,9 milhão, conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande no ano passado. Ao todo, R$ 25 milhões provenientes de indicação da bancada federal estão disponibilizados na Secretaria da Saúde (Sesa). A implantação do Hospital do Câncer contribuirá para regionalizar o atendimento de pacientes com câncer na região sul capixaba, que não vão necessitar se deslocar para a Região Metropolitana da Grande Vitória em busca de atendimento oncológico.

“O Hospital Evangélico é um parceiro estratégico do Governo do Estado, referência no atendimento oncológico, que oferta serviços fundamentais para a região Sul como um todo e agora traz essa ampliação com a construção do Novo Hospital do Câncer. Um esforço coletivo, para transformar um sonho em realidade, que conta com empenho da administração estadual, da bancada federal, do poder público municipal e dos diversos colaboradores que mantêm o Evangélico”, destacou o vice-governador Ricardo Ferraço.

1 de 3

Atualmente, o HECI oferta 215 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a região, além de especialidades como cardiologia, neurocirurgia, nefrologia, oftalmologia, entre outros. O valor anual da contratualização com a Sesa para garantir serviços já ofertados chega a R$ 135 milhões. A construção do novo espaço físico do serviço de oncologia, que será em frente ao Hospital Evangélico, visa à oferta de maior qualidade e conforto no atendimento, com o objetivo de reduzir o tempo de espera pelo tratamento oncológico, visto que o HECI é referência regional no serviço.

O projeto do novo espaço praticamente dobra a capacidade de atendimento existente, com 94 leitos, cinco salas cirúrgicas, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 15 novos consultórios médicos, dentre outras estruturas. Somente o crescimento de consultas especializadas é de 60%.

“A construção do Hospital do Câncer é um passo muito importante. Será mais um reforço para a microrregionalização da Atenção à Saúde no Espírito Santo. O planejamento de um novo hospital vai além do investimento estrutural. É também na formação de uma equipe especializada, na aquisição de equipamentos, entre outros fatores para garantir o acesso digno e de qualidade no tratamento pelo SUS”, pontuou o subsecretário de Estado de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Érico Sangiorgio.

Estiveram presentes no evento, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho; o presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Evangélico, Elizeu Crisóstomo; além de deputados federais e estaduais, autoridades e lideranças dos municípios do Sul e Caparaó capixaba e comunidade.