O ex-deputado estadual Carlos Von vive um período difícil em sua carreira. Ele perdeu a reeleição, ficou inelegível por 8 anos e ainda tem que usar tornozeleira eletrônica a pedido da justiça federal. Nesta semana ele sofreu mais um baque. O partido Democracia Cristã (DC) do qual ele é filiado, se reuniu afim de desligar o ex-deputado dos seus quadros.

Desligamento. É o segundo partido que “libera” Carlos Von. O primeiro foi o Avante. em 2021. De acordo com documento divulgado pelo Secretário Estadual da Democracia Cristã no ES, Vinícius André. “O partido reuniu os seus membros da Executiva Estadual no último dia 21, após manifestação de algumas lideranças, e aprovou a instauração de procedimento administrativo para o desligamento do deputado Carlos Von Schilgen Ferreira”, diz o partido. Segundo o DC, essa saída seria pelos seguintes motivos:

1- A situação eleitoral do deputado, que julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do ES inelegível por oito anos devido a denúncia de abuso de poder econômico nas eleições de 2020, infringe as normas estatutárias que determina o cancelamento da filiação partidária em caso de perda dos direitos políticos;

2- O procedimento irá apurar as manifestações realizadas pelo deputado em 2022, que de acordo com alguns membros, aparentam ser contrárias a lealdade ao estatuto, programa e diretrizes legitimamente estabelecidas pelo partido.

3- O procedimento irá apurar também as denúncias de que o mesmo se manifestou contrário ao regime democrático, o que infringiria os Artigos 63 e 64 do Estatuto que versa o seguinte:

Art. 63 – Aos filiados ao Partido são assegurados os seguintes direitos partidários:

II – manifestar-se livremente sobre questões doutrinárias e políticas, desde que não conflitem com o regime democrático, com os princípios doutrinários e programáticos do Partido e no âmbito interno do Partido sobre decisões partidárias adotadas;

Art. 64. – São deveres do filiado ao Partido:

1 – Defender o regime democrático; VII – ter comportamento condizente com os princípios da Social Democracia Cristã e os valores que ela representa;

Não possui interesse. Ainda de acordo com o partido. “Diante dos fatos apresentados em reunião, o Presidente Estadual Marcos Caran irá convocar os membros da Executiva Estadual para compor o Conselho de Ética para apurar os fatos descritos acima afim de prosseguir com o desligamento do parlamentar, oportunizando ao deputado o seu direito de defesa. A Democracia Cristã do Estado do Espírito Santo inicia sua reestruturação partidária e não possui interesse na permanência do deputado na sigla”, diz o partido.

Permanência inviável. O Presidente Estadual do DC, falou sobre o ex-parlamentar. “Carlos Von é um jovem, iniciante na política, que precisa reavaliar melhor as suas condutas. O partido recebeu o deputado com respeito e oportunizou ao mesmo a possibilidade de construir a sua própria reeleição, mas ele optou por seguir um caminho que diferiu das diretrizes do partido, o que torna a sua permanência inviável diante da reestruturação iniciada”, afirmou Marcos Caran.

Ainda de acordo com a direção do DC, o ex-deputado no decorrer de sua campanha, defendeu em alguns momentos outra candidatura à presidência e teceu críticas ao Judiciário, seguindo na direção contrária ao que reza o Estatuto da Democracia Cristã e ao que preza o partido que sempre atuou através do diálogo.

Governador. Além desses fatos, o partido não concorda com a atuação do deputado perante o governador Renato Casagrande (PSB). “O partido está há anos no Estado realizando um trabalho responsável e compromissado, dialogando e respeitando todos os integrantes da política capixaba, principalmente o governador Renato Casagrande. O partido não se satisfaz com os ataques emanados pelo deputado ao governador”, afirmou o presidente estadual.