O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, na manhã desta quarta-feira (25), o município de Mimoso do Sul, atingido pelas fortes chuvas dos últimos dias. Casagrande anunciou a adoção de medidas emergenciais, como o envio de materiais de limpeza e higiene, além de colchões e maquinários.

“Vamos realizar três etapas aqui em Mimoso: ação humanitária, obras emergenciais e obras estruturantes. Vamos entregar, já de forma emergencial, materiais de limpeza, colchões, itens de higiene pessoal e cestas básicas para atender as pessoas afetadas. Também estamos fazendo um plano emergencial para que a gente possa repassar recursos a Prefeitura, para a execução de obras emergenciais, como a desobstrução de vias e até a construção de alguma ponte que tenha sido prejudicada”, afirmou o governador.

Casagrande falou também sobre a criação de um fundo estadual no valor de R$ 200 milhões para auxiliar os municípios no enfrentamento de eventos climáticos extremos e de outras ações do Governo do Estado. “Temos ainda o Alerta ES, que montamos dentro da nossa Defesa Civil Estadual e está conectado com as Defesas Civis municipais. Para que a gente possa salvar vidas dos capixabas, como foi o caso aqui em Mimoso do Sul”, pontuou.

1 de 4

Acompanharam o governador, o prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa; o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos; o deputado estadual eleito, Bruno Resende; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Cerqueira; e o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Buzatto.