A prefeitura de Guarapari anunciou na tarde de hoje (21), novas medidas para conter o avanço do Coronavírus na cidade. Em coletiva de imprensa, da qual o Portal 27 não foi convidado, secretários e outros servidores passaram as informações das mudanças.

Casos. Segundo a prefeitura, nos últimos 10 dias foram diagnosticados o aumento de 700 casos, dos quais 31 pessoas estão internadas em UTIs. E já são 159 óbitos na cidade e por isso é necessário manter o distanciamento social para maior prevenção.

Aumento. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, identificou o aumento da demanda de atendimentos na saúde de Guarapari em cerca de 1200 no ambulatório específico para Covid ao lado da UPA, e também de cerca de 1040 nos últimos seis dias dentro da UPA.

Medidas. Devido a esse aumento, a prefeitura resolveu tomar medidas mais restritivas para conter a velocidade de transmissão e contaminação do vírus em Guarapari. Será publicado um novo decreto e entre as medidas anunciadas estão:

Barreiras. Com apoio da PM e dos bombeiros, a prefeitura vai restringir a entrada de ônibus e vans de turismo na cidade. Serão três barreiras na cidade com abordagens. Uma próxima a rodoviária, outra próxima ao pedágio e última na saída sul da cidade, rumo a Anchieta. Os veículos serão orientados a retornar para suas cidades.

Outras restrições. O novo decreto também traz as proibições da queima de fogos e a proibição das tendas nas praias, serão proibidas vendas de ambulantes no calçadão. O comércio de bares, restaurantes e quiosques serão somente até as 22h de segunda a sábado e aos domingos até as 16h.

Multas. Os shows, feiras itinerantes e eventos estão proibidos. Quem desobedecer as medidas mais restritivas e a fiscalização da prefeitura, será multado. Os valores serão publicados em um decreto que deve sair amanhã.