A Escola de Educação Infantil Canadense a Maple Bear, realizou na última quinta-feira (10) a festa de final de ano com os alunos, professores e pais. Neste evento, as crianças apresentaram coreografias e usaram figurinos inspirados na noite de natal.

Além das apresentações artísticas, a noite também contou com a formatura dos pequenos que estão encerrando o seu período na escola.

“A formatura é um momento de reunirmos as famílias para comemorar o encerramento de um ciclo na vida da criança. Devido a pandemia, a festa foi restrita para pais e irmãos de alunos e foi bonito sentir a alegria de todos fazendo a festa junto com as crianças,” disse a proprietária da escola Lorena Altoé Martins Vieira.

A Pré-Escola ou Educação Infantil é a fase que envolve as crianças de 0 a 6 anos, considerada a primeira etapa do ensino básico. O objetivo é o desenvolvimento cognitivo, físico e socioemocional dos pequenos.

O programa Em Destaque com Aline Layber foi conferir a festividade de encerramento do ano letivo que aconteceu na escola. Confira:

Por Aline Layber