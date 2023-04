O meio político de Guarapari começou a especular a possível candidatura de Edgar Behle, que é subsecretário de Turismo, para prefeito da cidade. Esse nome entrou em voga após a apresentação para parte da imprensa, do projeto do Shopping do Artesanato, um empreendimento importante e que foi feito apenas por Behle e sem a presença do prefeito Edson Magalhães.

Lançamento. Essa apresentação “solo” levantou suspeitas de que Edson poderia estar preparando terreno para lançar o nome do subsecretário como seu possível sucessor. “Essa entrevista sobre um assunto importante para o nosso turismo só com Edgar, sem a presença da secretária oficial de turismo, que é a Helione, chamou atenção de quem percebe detalhes. Essa apresentação aconteceu sem a presença do próprio Edson. Isso não foi a toa. Acredito que pode ser um sinal importante de movimentação para as eleições”, disse um vereador em conversa com o portal 27.

Testar. Esse vereador, que é da base de apoio do prefeito, acredita que a estratégia de Magalhães em promover Behle como um possível candidato pode ter algumas outras motivações. Uma delas é a de testar a desenvoltura do subsecretário ao anunciar algo importante para a cidade e assim ganhar pontos políticos e ver como seu nome é aceito na cidade.

Desviar o foco. Por outro lado, a iniciativa de Magalhães pode também ser uma tentativa de desviar o foco de outros possíveis nomes (falaremos mais sobre isso em breve), que ele tem em sua manga para as eleições do ano que vem e que gostaria de manter em segredo. Edgar poderia ser apenas uma isca ou cortina de fumaça.

No entanto, ainda é cedo para afirmar se a possível candidatura de Behle seria viável ou não. Behle é do grupo do prefeito e seu nome é significado de continuidade. Ainda é importante lembrar que a escolha de um candidato depende também de diversos fatores, como alianças políticas, capacidade de mobilização de eleitores e ações de campanha.

Construção. Ainda assim, a apresentação do Shopping do Artesanato por Behle pode ser vista como um primeiro passo para a construção de uma imagem pública mais forte para o subsecretário. No entanto, é necessário aguardar mais movimentações políticas para saber se essa candidatura será realmente concretizada e quais seriam suas chances de sucesso nas eleições de 2024.