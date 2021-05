Na tarde da última quarta-feira (19), um comerciante acabou sendo esfaqueado duas vezes enquanto tentava impedir um assalto à própria loja. A vítima, Gustavo Veloso, de 22 anos, precisou ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, porém não teve ferimentos graves.

O assalto ocorreu em uma loja no centro da cidade, localizada na rua José Barcelos de Matos e próxima ao Mercado Municipal de Peixes.

Segundo as gravações divulgadas nas redes sociais, o assaltante parou em frente ao estabelecimento com uma moto sem placa, entrou na loja ainda usando o capacete, mostrou a faca que estava escondida na cintura para uma vendedora que estava no caixa e começou a roubar todo o dinheiro do local.

Ao sair do estabelecimento, o bandido encontrou o dono da loja, que estava voltando para o local, e quando percebeu o que estava acontecendo, Gustavo tentou impedir o crime, partindo para cima do assaltante. De acordo com matéria veiculada na TV Guarapari, o comerciante foi esfaqueado duas vezes, na costela e no ombro.

A Polícia Militar chegou a realizar buscas no local, mas não conseguiu encontrar o bandido, o caso será investigado e qualquer informação que a população queira passar pode ser feita através do telefone do disque-denúncia 181, não sendo preciso se identificar.