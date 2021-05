A covid-19, em pouco mais de um ano afetou todo o mundo, alterando o modo de vida da população para algo totalmente novo. Nas cidades de Anchieta e Piúma, a doença também esteve presente, em conjunto, os dois municípios registraram mais de 6 mil curados e 140 mortos.

Anchieta

A cidade de Anchieta, conhecida por ser a cidade onde o padre José de Anchieta escolheu morar, já registrou 4.354 casos confirmados de contaminados pela covid-19. Deste, 4.061 foram considerados curados e 76 morreram por complicações causadas pelo vírus. A taxa de letalidade da cidade ficou em 1,7%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação registrados são: Alvorada com 422, Iriri com 327, Centro com 271, Nova Esperança com 220, Justiça II com 218, Benevente com 201, Nova Anchieta com 176, Mãe-Bá com 137, Ponta dos Castelhanos com 127 e Portal de Anchieta com 117.

Piúma

Já a cidade de Piúma, conhecida como Cidade das Conchas e sendo o menor município do Espírito Santo, registrou 2.384 casos confirmados de contaminados pelo coronavírus. Destes, 2.187 foram considerados curados e 71 morreram. A taxa de letalidade do município está em 3%.

Os dez bairros com mais casos de contaminação são: Centro com 686, Niteroi com 297, Praia de Acaiaca com 238, Jardim Maily com 228, Itaputanga com 154, Balneário Monte Aghá com 147, Portinho com 123, Céu Azul com 103, Nova Esperança com 102 e Piuminas com 95.