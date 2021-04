Ter um plano de saúde empresarial traz inúmeros benefícios para o bem-estar e melhor desempenho da equipe, ajuda a aumentar a produtividade, reduzindo o índice de ausências no trabalho, afastamentos e rotatividade, além de demonstrar o comprometimento da empresa com a saúde de seus colaboradores. A CDL Saúde deixa você, sua família e seus colaboradores seguros e tranquilos, através de parcerias estratégicas que oferecem planos de saúde e odontológicos com condições diferenciadas.

Há excelentes opções de planos de saúde Unimed e Samp que cabem no orçamento da sua empresa: planos completos, coparticipativos e extensivos à família. E, ao adquirir as opções dos produtos CDL Saúde, a sua empresa reduz custos, repassando aos funcionários o preço total ou parcial do plano. Isso permite que eles adquiram um plano com preços e condições diferenciadas do mercado proporcionando maior segurança e saúde para todos.

Vantagens para a sua empresa:

– Preços e condições diferenciadas do mercado;

– Reduz custos, repassando aos funcionários o preço total ou parcial do plano, permitindo que eles adquiram um plano com um preço mais acessível;

– Planos adequados à necessidade de cada empresa;

– Facilidade de pagamento através de faturamento direto;

Benefícios para os seus colaboradores:

– Humaniza o relacionamento com seus funcionários, impactando positivamente o clima organizacional e a produtividade;

– O colaborador que tem plano de saúde tende a ter uma produtividade até 60% maior do que se não tivesse;

– Diminui as faltas no trabalho causadas por problemas de saúde;

– Traz mais segurança e bem-estar na empresa e diminui a rotatividade de colaboradores. A CDL Saúde é destinada exclusivamente para empresas associadas a CDL Guarapari, que podem incluir nos planos: os sócios ou proprietários da empresa, seus dependentes legais, seus colaboradores e os respectivos dependentes legais.

Se você tem uma empresa, mas ainda não é filiado à CDL, associe-se e tenha acesso à inúmeras soluções e benefícios que podem auxiliá-lo na gestão de seus negócios.

Quem quiser mais informações sobre os planos de saúde e odontológico ou sobre qualquer outro serviço prestado pela entidade, pode entrar em contato pelos telefones: (27) 3361-5622 / 99983-5772 ou pelos endereços:

cdlguarapari@gmail.com

adm@cdlguarapari.com.br

*Por CDL Guarapari