O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, recebeu na manhã desta terça-feira (20), aos 60 anos de idade, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Casagrande recebeu uma dose do imunizante CoronaVac, do Instituto Butantan, na Unidade de Saúde de Santo Antônio, em Vitória, por volta das 11 horas. O governador agendou a vacinação pelo site da prefeitura.

Durante a vacinação, o governador fez a doação de uma cesta básica, contribuindo para a campanha de recolhimento de alimentos não perecíveis para famílias atingidas pela pandemia. Usando uma camisa com a palavra “Gratidão” e com a bandeira do Espírito Santo, Casagrande agradeceu aos profissionais de saúde que estão lutando para salvar vidas nesse momento.

“Em nome da Jaciara, Vera e Delzeni queria agradecer e parabenizar a todos os profissionais da saúde que estão se dedicando. Minha palavra neste momento é de gratidão a todos que estão lutando para salvar vidas nesse momento. A pandemia acontece em todo o mundo e temos que estar em sintonia e respeitando a ciência”, disse o governador.