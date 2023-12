A equipe de handebol masculino da Umef Irmã Feliciana Garcia, localizada em Ilha dos Ayres, Vila Velha, fez história no esporte ao se tornar campeã sul-americana da modalidade. Essa foi a primeira vez que uma escola pública brasileira conseguiu esse feito.

O título foi conquistado na última sexta-feira (8), após a delegação canela-verde vencer os chilenos dentro de casa nos Jogos Escolares Sul-Americanos, disputados em Santiago, entre os dias 4 e 9 de dezembro.

Campeões. Representando o Brasil, o time de Vila Velha garantiu a vitória por 21 gols contra 17 dos anfitriões do campeonato. A equipe desbancou ainda o Uruguai (com o placar de 20 x 16), Peru (35 x 15) e Paraguai (30 x 18). Na segunda rodada do campeonato, sofreu apenas uma derrota, justamente para o Chile (23 x 32), que era considerada uma das seleções mais fortes.

Segundo o treinador Alex Sandro de Souza, a vontade de voltar para casa com o título fez a diferença. “Tivemos a chance de pegar novamente o Chile nas finais e aí já conhecíamos bem o adversário, ajustamos as deficiências e trabalhamos em cima da falha deles. Foi um jogo muito disputado. Saberíamos que ia ser um desafio e estamos muito felizes com a vitória. No ano passado passamos muito perto, e, neste ano, queríamos muito ser campeões. Sonhamos e trabalhamos para isso. Agradecemos a todos que torceram e que nos apoiaram, colaborando para que esse sonho hoje se realizasse”, disse o treinador, emocionado.