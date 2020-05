Em painel emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o Governo do Estado confirmou 92 casos da Covid-19 somente em Guarapari. Destes, 44 são considerados curados e 5 faleceram em decorrência da enfermidade.

Guarapari. 15 dos casos confirmados da cidade se concentram no bairro Praia do Morro. Em seguida vem o Centro, com 11 casos confirmados. Itapebuçu possui 9 casos e Muquiçaba, 7.

Estado. Em todo o Espírito Santo, foram confirmados até o momento 5.813 casos do novo coronavírus. Destes casos, foram recuperados 2.286 e 249 faleceram da Covid-19.