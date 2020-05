A prefeitura de Guarapari comunicou que o espaço improvisado para receber os pacientes de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) já está funcionando. Segundo a prefeitura, o novo espaço começou a ser montado no final da última semana e está localizado no estacionamento da UPA.

Dessa forma, de acordo com Secretaria Municipal de Saúde, será possível separar os casos com sintomas gripais, que podem ser COVID-19, dos demais pacientes com outras doenças, evitando a propagação do vírus.

“Ao chegar na UPA o paciente passa por uma triagem e, sendo constatada uma síndrome respiratória, ele será direcionado para este espaço, onde terá um atendimento específico, dividindo o fluxo e evitando contaminação”, comentou Lívia Mucci, Supervisora de Enfermagem da UPA

O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, que acompanhou toda a montagem do espaço citou a importância dessa e de outras ações do município para o enfrentamento da pandemia. A estrutura contará com recepção, sala de atendimento médico, sala de coleta e sala de medicação, além de equipe médica e de enfermagem treinada, durante 24h por dia. Os atendimentos no novo espaço iniciaram nesta quinta-feira (14).

“Temos reforçado sempre que este é momento muito deliciado em todo o mundo e, desde o início da pandemia, nossa gestão esteve sempre preocupada com a saúde da população e de nossos profissionais. A nova estrutura vai contar com recepção, sala de atendimento médico, sala de coleta, sala de medicação. Temos uma equipe médica completa e treinada para atender 24 horas por dia, garantindo segurança para todos”, citou Edson Magalhães, prefeito de Guarapari.

*com informações da prefeitura de Guarapari