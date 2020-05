De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, Guarapari registrou hoje (25) a sétima morte por coronavírus. A última vítima da Covid-19 é um senhor com mais de 80 anos, morador do bairro Setiba*.

Aglomerações. Ontem, o Portal 27 recebeu diversas denúncias de moradores do bairro Setiba acerca das aglomerações nas praias.

A Associação dos Quiosqueiros de Setiba e Associação de Moradores da comunidade questionaram sobre a falta de fiscalização na praia.

“Estamos assustados com a quantidade de pessoas na praia, e a fiscalização mais uma vez não se fez presente durante o dia. Vimos que a fiscalização passou logo cedo, mas não voltou mais. É injusto com quem está respeitando o isolamento. O que adianta nós respeitarmos, mas os visitantes vêm para cá?”, declara Christiane da Silva, membro das Associações.

Os residentes questionam principalmente sobre a presença de fora da cidade, porque em outros lugares a praia fica de fato fechado. “Quem mora aqui no bairro está respeitando o isolamento, e quando chega o final de semana, os moradores ficam até com medo dos visitantes, pois são pessoas de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, e de outros bairros de Guarapari, que podem trazer a contaminação do coronavírus para Setiba. Precisamos de providências por parte do poder público”, completa Christiane.

Panorama Coronavírus. A cidade possui 155 contaminados pela doença e, destes, 112 já são considerados curados. Com esta última morte, a Covid-19 tem uma taxa de letalidade de 4,52% em Guarapari.

Estado. Em todo o território capixaba, há 10.365 casos confirmados e 465 óbitos. 5.167 já são considerados curados no estado do Espírito Santo.

*Atualização:

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o último óbito é de um morador do bairro Setiba. Entretanto, a prefeitura de Guarapari afirma que a morte é de um morador de Muquiçaba.