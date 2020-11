De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI disponíveis subiu para 80,86%, se aproximando da maior já registrada, sendo 86,58%, em julho deste ano. Nas últimas duas semanas houve um aumento de 11.817 casos da doença.

Os leitos de UTI ocupados chegaram em 321, de um total de 397. Segundo as autoridades, há uma preocupação para que o Espírito Santo não passe por uma segunda onda do novo coronavírus, como estão passando alguns países da Europa.

Em entrevista para o G1, a professora da UFES e epidemiologista, Ethel Maciel, citou que o aumento dos casos está relacionado aos feriados de setembro e outubro, além das campanhas eleitorais que estão causando aglomerações nas cidades. “Demoram umas duas ou três semanas para termos impactos no número de casos e um pouco mais para impactar nas internações. Estamos colhendo as ações do que aconteceu em meados de setembro e no feriado de outubro, e também das campanhas eleitorais, nas quais vimos muitas aglomerações, candidatos que não respeitaram o distanciamento”, explicou a professora.

Embora seja uma porcentagem expressiva, a Sesa demonstra que não é necessário que haja preocupação agora, pois o governo estadual tem capacidade de aumentar os leitos para até 715 caso a curva de contágio aumente.

“Até o próximo dia 15, será definida a contratação nas redes privada e filantrópica de mais 120 leitos de isolamento, sendo 60 de UTIs e 60 de enfermarias. A Sesa ainda trabalha com a previsão de entrega de mais 160 leitos fruto de obras na rede própria até o final deste ano – leitos que poderão ser disponibilizados para paciente Covid-19 em caso de ascendência da curva”, disse a Sesa por meio de nota.