A rede Extrabom, do Grupo Coutinho, investirá R$25 milhões nas novas unidades em Guarapari. Essas novas lojas serão readequadas no lugar das antigas lojas do Supermercado Santo Antônio, que passarão por demolições e reformas. As informações são da jornalista Beatriz Seixas, do jornal A Gazeta.

Obras. É possível visualizar tapumes de obra e máquinas ao redor da estrutura derrubada da antiga filial de Muquiçaba. Na loja do Centro, o teto já foi demolido e o espaço se encontra vazio. Nas duas restantes unidades do centro da cidade, o Grupo Coutinho iniciou reformas estruturais pesadas. É previsto que a loja da Praia do Morro irá passar por mudanças em breve.

Novidades. Para se adaptar ao público e ao espaço físico de cada loja, as unidades terão perfis diferentes. As duas lojas menores (Areia Preta e Centro), por exemplo, serão lançadas em modelo Express.

Aproveitamento. O investimento, de R$25 milhões, contemplará da adequação dos espaços à reforma estrutural. Uma nova identidade visual será aplicada e serão instalados novos equipamentos. De acordo com a fonte da jornalista, as estruturas dos supermercados Santo Antônio estavam muito “precárias”, o que fez com que o novo investidor decidisse não aproveitar nenhum equipamento.

Previsões. O grupo explicou que espera que as unidades sejam abertas em dezembro deste ano, mas que a data de inauguração de cada loja ainda é incerta, pois dependem do “fornecimento de equipamentos e materiais, mas o esforço será para que todas abram ainda este ano”.