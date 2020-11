A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Angélica Paixão, de Guarapari, vem planejando estratégias que possibilitem o incentivo, interesse e desenvolvimento dos estudantes pela leitura. Neste ano foi criado o “Clube de Leitura Virtual”, com o tema Eu clico, Tu clicas, Ele clica e, juntos, nós lemos.

“Pensamos na possibilidade da oferta de textos de maior valor literário por meio de ações que se prendam tão ou mais envolventes em termos de mediação de leitura, assim, os resultados podem, por sua vez, configurar realidades mais promissoras”, explicou a professora de Língua Portuguesa Cláudia Rodrigues.

O clube de leitura virtual já está disponível aos alunos e, para o próximo ano, a equipe escolar projeta ampliar o acervo de modo que ofereça obras canônicas (separadas por série) além de outras produções contemporâneas.

Com informações da Secretaria de Educação do estado do Espírito Santo.