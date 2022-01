O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Anchieta irá promover oficinas de férias no CÉU das Artes para crianças com idade entre 05 e 11 anos, que residem nas comunidades da Guanabara, Nova Anchieta e Planalto. As inscrições deve ser feitas a partir de hoje (06) pelo telefone (28) 3536-1989.

De acordo com os organizadores, os encontros serão realizados nos dias: 18 e 25 de janeiro e 01 e 8 de fevereiro. As vagas são limitadas, conforme as restrições de prevenção contra a Covid-19. Para participar das oficinas é obrigatório o uso de máscara.

Durante as oficinas serão realizados jogos, brincadeiras, confecção de brinquedos com material reciclado, pinturas, entre outras atividades.

Informações: (28) 35361989 ou (28) 98814-0134.