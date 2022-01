A cidade de Piúma está ainda mais segura. O policiamento no processo a cavalo, desenvolvido pela Cavalaria da Polícia Militar está atuando e reforçando as ações de policiamento ostensivo e preventivo na orla do município. De acordo com o Tenente Bruno, comandante local da cavalaria, são 09 militares atuando diariamente promovendo segurança na cidade.

A cavalaria da PM chegou a Piúma no último dia 3 de janeiro, o trabalho do executivo municipal foi fundamental no suporte para esse reforço de segurança. “Queremos agradecer o apoio da prefeitura na pessoa do prefeito Paulo Cola, que não mediu esforços para podermos estar aqui em Piúma. Além do prefeito, o nosso comandante Giuliano Menegatti também colaborou para estarmos prestando nossos serviços na segurança dos moradores e turistas que visitam a cidade”, disse o Tenente.

Ainda segundo o Tenente Bruno, a cavalaria atua com uma viatura de apoio, com policiais habilitados, e preparados para assumirem os equinos em caso de necessidade e também para atuarem em ações de Choque e distúrbios civis nos casos de rompimento da ordem pública.

“Na cavalaria nossos policiais possuem mais amplitude de visão dos locais e das pessoas, oferecendo ostensividade do policiamento com o emprego dos equinos promovendo segurança e tranquilidade para a população, seja no policiamento diário, seja na realização de eventos promovidos pela prefeitura de Piúma”, afirmou o Tenente, explicando ainda que a cavalaria da Polícia Militar possui previsão de ficar na cidade até o fim do carnaval.