A noite desta sexta foi de ação policial em Guarapari. De acordo com as primeiras informações apuradas por nossa equipe, uma criança foi ferida de raspão durante uma operação policial no bairro Elza Nader.

Suspeito. A Polícia Militar realizava uma ação no bairro para prender um homem que transportava drogas acabou em tumulto, apreensão e uma criança ferida.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal 27, uma equipe da PM abordou um suspeito de tráfico de drogas no bairro Elza Nader. Durante a abordagem, disparos de arma de fogo foram ouvidos e uma criança ficou ferida.

HIFA. *Ela foi socorrida para o Hifa de Guarapari. No carro do suspeito foram encontrados 22 tabletes de maconha, quatro bisnagas de haxixe, além de um facão e material para o embalo de drogas. Devido às várias versões do que teria ocorrido durante a abordagem até o disparo que atingiu a criança, procuramos a PM para mais informações sobre o caso.

Em nota a assessora de comunicação do 10º Batalhão disse que: “A Polícia Militar informa que somente após investigação do fato poderá passar maiores informações”.

*atualização. Estamos em busca de saber como está o estado de saúde dia criança.