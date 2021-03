Seguindo o decreto estadual que definiu a quarentena no Espírito Santo, o Portal 27 entrou em contato com algumas cidades do litoral sul para verificar como será levada a situação das praias nos municípios. Anchieta, Piúma e Marataízes decidiram seguir a decisão com rigor e proibiram o acesso aos balneários.

Anchieta

Em Anchieta, ficou proibida a permanência de banhistas nas praias, rios, lagoas e cachoeiras da cidade. A fiscalização será feita pela Gerência Municipal de Segurança Pública e Social juntamente do Setor de Fiscalização de Obras, Postura e Transporte.

No município ficou autorizado que estes órgãos usem todos os meios disponíveis para impedir o acesso às áreas proibidas. Poderá ser feito o isolamento dos locais, o fechamento do acesso de ruas e a dispersão dos frequentadores.

A assessoria de comunicação de Anchieta informou o seguinte: “No intuito de evitar aglomerações nos balneários, fica determinada a proibição da permanência de pessoas nas praias do município, estando, desde já, autorizado que a Gerência Municipal de Segurança Pública e Social e/ou o Setor de Fiscalização de Obras, Posturas e Transporte realize qualquer ato para cumprimento da decisão, inclusive providenciando o isolamento dos locais, o fechamento de acesso de ruas e a dispersão dos frequentadores. A regra prevista deve ser aplicada para outros locais de lazer como rios, lagoas e cachoeiras.”

Horário de circulação restrito na cidade

A cidade conta também com uma restrição de horário de circulação das 21h até às 5h, neste horário todas as pessoas na rua poderão ser abordadas por agentes policiais e sanitários, recomendando que voltem para as residências.

Marataízes

Já no município de Marataízes, as praias também estarão fechadas para os banhistas e ambulantes, os quiosques também estão proibidos de funcionar. Nesta cidade, a fiscalização será garantida pelos guarda-vidas que irão orientar a saída das pessoas das praias.

A assessoria comentou: “As praias estão fechadas para banhistas e ambulantes, bem como os quiosques proibidos de funcionar. A fiscalização será feita pelos guarda vidas. Eles vão orientar as pessoas que eventualmente estejam nas praias a se retirarem. Em havendo resistência, a Guarda Municipal será acionada.”

Guarda Municipal será acionada em caso de resistência

Nos casos de resistência, onde as pessoas que estiverem frequentando as praias e se recusarem a seguir a determinação dos guarda-vidas, a guarda municipal de Marataízes será acionada e entrará em ação para deter os que desrespeitarem o decreto.

Piúma

Em Piúma as praias também seguirão fechadas durante os 14 dias da quarentena estadual, porém a diferença é que neste caso a fiscalização será feita pelo governo do Espírito Santo, que irá agir através da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, contando também com a Vigilância Sanitária.

“Estão com restrições as praias e a fiscalização será realizada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a Secretaria de Vigilância Sanitária, que também é do governo do estado. Estão proibidas mesmo e seguindo as regras do decreto estadual.”

Guarapari

Como noticiado na quarta-feira (17) pelo Portal 27, o município de Guarapari preferiu não impedir o acesso às praias da cidade, porém proibiu a prática dos esportes coletivos, o uso de guarda-sóis e de ombrelones.

https://www.portal27.com.br/ombrelones-e-esportes-coletivos-ficam-proibidos-nas-praias-de-guarapari/