Os idosos que não foram vacinados na última campanha realizada em Guarapari por não terem veículo para passar no drive-thru agora poderão ser imunizados. A Prefeitura anunciou hoje que serão abertas novas vagas na próxima segunda-feira (22).

Ao todo serão disponíveis 400 fichas de vacinação para os idosos de 75 a 79 anos. O local de imunização será o Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba.

As fichas serão distribuídas a partir das 7h e os portões do Complexo estarão abertas às 8h. A Prefeitura ressalta que só serão vacinados os que estiverem com a ficha. Vale lembrar que neste dia só serão aplicadas as vacinas da 1ª dose.

Para serem vacinados os idosos deverão levar e apresentar o CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência que esteja em nome do vacinado ou do responsável sobre ele.

É importante levar em conta as determinações do Governo Estadual quanto a quarentena. Nas filas deve ser respeitado o distanciamento social e o uso de máscaras, que será obrigatório.