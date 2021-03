O pastor José Ferreira Filho, conhecido popularmente como pastor Ferreira, irá realizar um culto de comemoração pelos 90 anos de idade neste sábado (06), às 19 horas, na nova Igreja que está construindo, localizada no bairro Lagoa Funda, em Guarapari.

Sabendo da importância da data, o Portal 27 procurou o pastor para que pudesse contar um pouco da história dele, que também convidou a todos para que estivessem presentes no culto.

Primeiramente, neste sábado não será comemorado apenas o aniversário de 90 anos do pastor Ferreira, mas também os 61 anos de casamento e 60 anos de ministério dele.

José Ferreira Filho começou a jornada religiosa em 1953, quando fundou, aos 22 anos, a Igreja Assembleia de Deus, em Guarapari. Depois de fundada, o pastor espalhou a fé por diversas outras cidades, de norte a sul do Espírito Santo.

“Isso é importante para mim porque é uma jornada longa que a gente conseguiu, eu sou o fundador da Assembleia de Deus aqui em Guarapari, no ano de 1953. Daqui nós fundamos trabalhos em diversas cidades do Espírito Santo, fomos até Itaipava, João Neiva, Itaoca, Guaçuí, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, São Mateus e outras cidades”, disse José.

Além disso, o pastor também contou das Igrejas que construiu e como criou os 8 filhos, com todos voltados para o trabalho religioso, estando todos inseridos no cotidiano dos locais.

“Em 1959 eu fiz várias viagens como membro da convenção, viajei muitas cidades do espirito santo, temos várias igrejas construídas pela minha família. Sou pai de 8 filhos e todos são membros da igreja, alguns como pastores, outros como evangelistas, a obra de Deus está fluindo conosco” relatou o pastor.

Que finalizou contando sobre a amizade que mantêm com a população de Guarapari e convidando todos para o culto de aniversário.

“Eu gosto muito dessa amizade do povo de Guarapari, quando eu cheguei era uma pequena cidade, hoje é uma grande cidade, com 126 mil habitantes. O nosso culto vai ser aberto ao público, mas aconselhamos todos a usar máscara, tomando cuidado com a saúde e a pandemia, aqui nós temos álcool em gel disponível e uma área bem ventilada, mas ainda assim deve ter cuidado com a saúde”, finalizou José Ferreira.

O culto será realizado no Novo Templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus , às 19 horas do sábado, localizada atrás da Multiplan, no bairro Lagoa Funda, em Guarapari.