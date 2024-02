Guarapari, além das suas praias exuberantes e um charme peculiar, é uma cidade que tem uma rica história. No entanto, fica evidente a ausência de espaços dedicados a preservar suas memórias. A falta de um museu e a situação inadequada da biblioteca municipal destacam-se como sinais preocupantes para a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural.

Ausência de um museu. O cenário é desafiador, e a ausência de um museu impede que as gerações futuras mergulhem nas páginas do passado guarapariense. A cidade, que testemunhou momentos significativos ao longo dos anos, parece carecer de um local que celebre e compartilhe suas histórias. A Casa da Cultura está abandonada. O vazio de um espaço dedicado ao acervo de documentos, fotografias e objetos de valor histórico deixa um vácuo na construção da nossa identidade.

Biblioteca. A biblioteca, por sua vez, é um ponto crucial na preservação da cultura e história de uma comunidade. No entanto, a situação inadequada em que se encontra a biblioteca municipal de Guarapari é digna de reflexão. A biblioteca, que deveria ser um farol do conhecimento, parece estar à sombra de sua verdadeira potencialidade.

Preservação. O papel do poder público na preservação e promoção da história local é inegável. No entanto, as críticas em relação à postura do atual prefeito, Edson Magalhães, em relação a essas questões são inevitáveis. Nascido em outra cidade, Magalhães pode não compartilhar o mesmo vínculo emocional com as raízes guaraparienses. Sua aparente falta de iniciativa em valorizar a história e a cultura locais é um ponto de preocupação e de críticas.

Ceder mais identificado com a preservação. Esse ano eleitoral traz consigo uma oportunidade vital para a cidade. As eleições municipais oferecem a chance de escolher um líder mais identificado e comprometido com a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade. É fundamental que os eleitores estejam atentos às propostas dos candidatos em relação a políticas de preservação, investimentos em espaços culturais e ações que promovam a memória coletiva.

Preservar as memórias de Guarapari é mais do que um dever; é um investimento no futuro da cidade. A riqueza cultural e histórica da região merece ser celebrada, compartilhada e protegida para as gerações vindouras. É responsabilidade dos cidadãos e do poder público unirem esforços para garantir que as histórias de Guarapari não se percam no tempo, mas se tornem fontes de inspiração e aprendizado para todos.