Na madrugada desta terça-feira (13), um homem de 23 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e resistência à ação policial, após disparar contra policiais na orla de Marataízes, no Sul do Estado. O caso ocorreu na Avenida Beira-Mar, próximo à área onde está ocorrendo a programação de carnaval da cidade.

Segundo apuração de A Gazeta e informações da Polícia Militar, o suspeito atirou contra os policiais que estavam no local para atender uma confusão, porém, felizmente, ninguém ficou ferido. Os disparos foram ouvidos vindo da tenda da prefeitura, na areia da praia, o que levou os policiais a se dirigirem ao local.

Troca de tiros. Ao chegar lá, os policiais viram um homem se aproximando com uma arma de fogo. O suspeito teria apontado a arma em direção a um soldado e disparado dois tiros. O soldado reagiu e atirou três vezes contra o suspeito. Outros dois policiais também atiraram contra o homem, que não foi atingido e conseguiu fugir do local.

Segundo a PM, durante a fuga, o suspeito correu pela praia e chegou até a beira de um píer, onde jogou a arma de fogo no mar, impedindo os policiais de recuperarem o objeto. Enquanto isso, os policiais identificaram um adolescente de 16 anos que também tentou se desfazer de um simulacro de arma de fogo ao ver os militares, mas acabou sendo detido, e o objeto foi recolhido.

Prisão. O suspeito, ao ser alcançado, negou os fatos e afirmou que fugiu do local devido aos tiros. Ele e o adolescente foram conduzidos à Delegacia Regional de Itapemirim. O suspeito de 23 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória após a autuação em flagrante, enquanto o adolescente foi reintegrado à família.

Passagem pela polícia. Segundo apuração de A Gazeta, o suspeito já tinha sido conduzido à delegacia no dia 27 de janeiro, em Atílio Vivácqua, após ser flagrado portando drogas. Na abordagem, duas armas foram encontradas no veículo que ele estava com outras pessoas. Segundo a Polícia Civil, na ocasião, ele teria assinado um termo circunstanciado por posse de drogas para consumo próprio e foi liberado após se comprometer a comparecer em juízo.