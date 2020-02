A faculdade Pitágoras Guarapari irá promover um Curso de Extensão na área de estudos em Psicanálise com o tema: Introdução às estruturas clínicas I: as psicoses. O curso tem o objetivo de aprofundamento no conhecimento clínico, prático e teórico para identificação e entendimento da sintomatologia nas psicoses.

O modo como as psicoses se manifestam, como a psicanálise contemporânea conduz o tratamento em relação a elas. Além disso, pretendemos familiarizar o participante com as discussões clássicas e atuais, práticas e teóricas, em relação as psicoses.

Apresentação e discussão das psicoses em Freud e em autores atuais (como Lacan, Miller, entre outros). Discutir os mecanismos de formação dos sintomas, sua origem e sintomatologia.

Público Alvo: Estudantes e formandos em todas as áreas profissionais e demais interessados no tema. Local: Faculdade Pitágoras de Guarapari- ES

Outras informações: Para saber maiores informações sobre o valor do investimento e forma de pagamento e MATRÍCULA, entre em contato com a Milena, através do número 27 3221-6212 ou pelo email: milena.pimentel@kroton.com.br

*A conclusão do presente curso de extensão em PSICANÁLISE visa a formação continuada na área e NÃO HABILITA ao exercício da Psicanálise Clínica, nem à prática em consultório psicanalítico.

Cronograma: O curso será realizado aos Sábados, nas seguintes datas:

Início – 29 de Fevereiro/ 2020 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

07 e 21 de Março/ 2020 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

04 e 18 de Abril/ 2020 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

02 e 16 de Maio/ 2020 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

06 e 20 de Junho/ 2020 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

04 de Julho/ 2020: dia 04 Das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00.

Total de CH desse módulo: 80 horas.

Informações sobre Professor que irá ministrar o curso: Prof. Me. Fábio Augusto Rainer Dantas de Mello Silva

Doutorando em Psicologia (Universidade Federal Fluminense – UFF), Psicólogo (Universidade de Vila Velha – UVV) e Bacharel em Filosofia (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES). Possui formação no Núcleo de Pesquisa em Psicanálise (NEPP-ES) e experiências múltiplas na área da Psicologia Clínica. Atua como Professor do ensino superior no curso de Psicologia da faculdade Pitágoras de Guarapari – ES e como Psicanalista em consultório particular. https://tabuladoreal.wordpress.com/