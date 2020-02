A senadora Rose de Freitas (Podemos) e Rodrigo Borges, assessor parlamentar do deputado Carlos Von, estão em busca de uma solução para a comunidade de Reta Grande em Guarapari. Eles têm se movimentado em todos os órgãos competentes para diminuir os impactos das obras BR-101.

De acordo com Rodrigo, a comunidade que é cortada pela Rodovia BR-101, administrada pela Concessionária Eco 101, em virtude da duplicação, prevista no contrato de concessão, implicará em enorme impacto na mobilidade de veículos e passageiros no quotidiano da Comunidade. “A comunidade ficou cortada no meio, pois tem moradores dos dois lados e o projeto não contém uma passarela. Eles ficariam sem acessos de ambos os lados”, explicou Rodrigo.

Ainda de acordo com ele, um abaixo assinado foi feito com mais de 200 assinaturas, que foi encaminhado ao gabinete da senadora diretamente a Marcelos Alcides dos Santos, que é superintendente da ANTT, onde ele esteve pessoalmente na semana passada. “Tivemos uma reunião na ANTT e ficou estabelecido o pedido da senadora através de ofício, que seria um elevado, um túnel para passar um carro de um lado para o outro. E já garantiram para a senadora, que com certeza, teríamos uma passarela”, disse ele.

Rodrigo afirma que ele, a senadora e outros parlamentares federais, estão em busca de resolver a situação com o máximo de urgência que o caso requer, para que a ANTT e o ministro da Infraestrutura, tomem as providências necessárias para que, na duplicação, esteja garantida obra de elevação da Rodovia no local, com construção de passagem inferior de veículos e pedestres, que garanta a livre circulação e mobilidade dos moradores da Comunidade e de outras que acessam suas facilidades diariamente.