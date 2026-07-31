Guarapari sedia etapa única do Campeonato Capixaba de Triatlo Standard neste domingo (02)

O município de Guarapari será o epicentro do esporte capixaba neste domingo (2). A tradicional Praia da Bacutia servirá de cenário para o Triatlo Capixaba de Ferro, competição que nesta edição definirá os campeões estaduais da categoria Standard (distância olímpica) em etapa única da Federação Capixaba de Triatlo (Fecatri).

A prova reunirá cerca de 550 competidores vindos de diversas cidades do Espírito Santo e de outros estados. Na categoria Standard, os atletas terão pela frente o desafio de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Quem cruzar a linha de chegada em primeiro lugar garantirá o título da temporada 2026.

Além da categoria principal, o evento contará com a modalidade Half Distance — equivalente à metade da distância de uma prova de Ironman —, com o percurso exigindo 1,9 km de natação, 90 km de pedalada e 21 km de corrida.

Destaques e favoritos ao título

A busca pela faixa de campeão capixaba promete disputas acirradas do início ao fim. No masculino, Rodrigo Coelho chega embalado após ter conquistado a vitória na categoria sprint durante a etapa passada, realizada em Vitória. Ele terá como principais concorrentes Ismael Rozeno (vice-campeão em Vitória por apenas seis segundos) e Cesar Brioschi Lopes, que completam a lista de favoritos.

No feminino, um dos principais destaques é Isabela Chen. Atual campeã estadual da categoria sprint, a triatleta garantiu o vice-campeonato na etapa da capital e entra na briga pelo título da Standard em boa fase.

Evento consolidado no calendário nacional

A constante evolução do Capixaba de Ferro atrai competidores de fora do Estado e consolida o evento entre os mais importantes do país. O organizador da competição, Roberto Vieira, reforça o compromisso de estruturar uma grande entrega.

“Com o crescimento do esporte, aumenta um pouco a nossa responsabilidade de fazer uma entrega muito boa. O Capixaba de Ferro está sólido, é uma prova muito forte e referência nacional. Guarapari está muito bonita. A cidade está preparada para receber todo mundo. Tragam suas famílias. Vai ser um dia maravilhoso aqui”, declarou Vieira.

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