Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Guarapari sedia etapa única do Campeonato Capixaba de Triatlo Standard neste domingo (02)

Etapa única da categoria Standard reúne 550 triatletas neste domingo (2) na Praia da Bacutia. Evento também contará com a modalidade Half Distance.

O município de Guarapari será o epicentro do esporte capixaba neste domingo (2). A tradicional Praia da Bacutia servirá de cenário para o Triatlo Capixaba de Ferro, competição que nesta edição definirá os campeões estaduais da categoria Standard (distância olímpica) em etapa única da Federação Capixaba de Triatlo (Fecatri).

A prova reunirá cerca de 550 competidores vindos de diversas cidades do Espírito Santo e de outros estados. Na categoria Standard, os atletas terão pela frente o desafio de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Quem cruzar a linha de chegada em primeiro lugar garantirá o título da temporada 2026.

Além da categoria principal, o evento contará com a modalidade Half Distance — equivalente à metade da distância de uma prova de Ironman —, com o percurso exigindo 1,9 km de natação, 90 km de pedalada e 21 km de corrida.

Destaques e favoritos ao título

A busca pela faixa de campeão capixaba promete disputas acirradas do início ao fim. No masculino, Rodrigo Coelho chega embalado após ter conquistado a vitória na categoria sprint durante a etapa passada, realizada em Vitória. Ele terá como principais concorrentes Ismael Rozeno (vice-campeão em Vitória por apenas seis segundos) e Cesar Brioschi Lopes, que completam a lista de favoritos.

No feminino, um dos principais destaques é Isabela Chen. Atual campeã estadual da categoria sprint, a triatleta garantiu o vice-campeonato na etapa da capital e entra na briga pelo título da Standard em boa fase.

Evento consolidado no calendário nacional

A constante evolução do Capixaba de Ferro atrai competidores de fora do Estado e consolida o evento entre os mais importantes do país. O organizador da competição, Roberto Vieira, reforça o compromisso de estruturar uma grande entrega.

“Com o crescimento do esporte, aumenta um pouco a nossa responsabilidade de fazer uma entrega muito boa. O Capixaba de Ferro está sólido, é uma prova muito forte e referência nacional. Guarapari está muito bonita. A cidade está preparada para receber todo mundo. Tragam suas famílias. Vai ser um dia maravilhoso aqui”, declarou Vieira.

SERVIÇO

  • Evento: Triatlo Capixaba de Ferro

  • Data: Domingo, 2 de agosto de 2026

  • Local: Praia da Bacutia, Enseada Azul – Guarapari

  • Distâncias: Standard (1,5 km / 40 km / 10 km) e Half (1,9 km / 90 km / 21 km)

  • Horário de largada: 6h30 (categoria Standard) e 7h00 (categoria Half)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos