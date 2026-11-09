Rodrigo Borges inaugura primeira praça do bairro Nossa Senhora da Conceição

A Prefeitura de Guarapari inaugurou, na última sexta-feira (6), a primeira praça do bairro Nossa Senhora da Conceição. Batizado de Praça Ohel Machado Magalhães, o espaço representa uma conquista para a comunidade, que aguardava há anos por uma área pública destinada ao lazer e à convivência dos moradores.

A nova praça conta com calçamento, parquinho infantil com alambrado de proteção, brinquedos e equipamentos de ginástica ao ar livre. A implantação do espaço transforma uma área que antes estava abandonada em um ambiente destinado ao lazer, à prática de atividades físicas e ao encontro das famílias.

A obra integra as ações do Projeto Guarapari Mais Viva, iniciativa da gestão do prefeito Rodrigo Borges voltada à construção e revitalização de espaços públicos no município. O projeto contempla mais de 15 praças e áreas de lazer, entre obras concluídas, em andamento e novos espaços em implantação. As intervenções incluem construção de novas praças, reforma de quadras esportivas, recuperação de estruturas existentes e melhorias em diferentes bairros, ampliando as opções de esporte e convivência para a população.

Durante a inauguração, o prefeito Rodrigo Borges destacou a importância de investir em melhorias que atendam às necessidades das comunidades.

“Estamos trabalhando para levar melhorias a diferentes regiões de Guarapari, valorizando os espaços públicos e criando ambientes que proporcionem mais qualidade de vida à população. Essa praça é uma conquista para os moradores de Nossa Senhora da Conceição, que passam a contar com um espaço adequado para o lazer, a prática de atividades físicas e o encontro das famílias”, afirmou.

O presidente da comunidade, Jocimar Santos Queiroz, ressaltou o atendimento da Prefeitura à solicitação dos moradores e a satisfação da população com a entrega.

“O Rodrigo é um prefeito que nos atendeu de imediato. Ele disse que ia fazer. Não deu um prazo, mas garantiu que faria. E hoje estamos aqui, com a praça construída e os moradores muito felizes”, destacou.

Para Tete Machado, filha de Ohel Machado Magalhães, que dá nome ao espaço, a inauguração também tem um significado especial, por representar a realização de um antigo sonho. “A importância dessa pracinha, como eu havia dito, era um sonho de muitos anos”, ressaltou.