Pazolini visita TJES, TCE-ES e Ministério Público e reforça diálogo institucional

O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, realizou visitas institucionais ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) e ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Os encontros tiveram como objetivo fortalecer o diálogo e estreitar as relações institucionais com representantes dos órgãos.

No Tribunal de Justiça, Pazolini foi recebido pela presidente da Corte, desembargadora Janete Vargas Simões, e por outros desembargadores. Durante a visita, destacou a importância do respeito à independência e à harmonia entre os Poderes.

No Tribunal de Contas do Estado, o governador eleito se reuniu com o presidente, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha, e demais integrantes da Corte. A agenda também foi marcada pela defesa do diálogo entre as instituições e pelo respeito à autonomia dos órgãos de controle.

Já no Ministério Público Estadual, Pazolini foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, e sua equipe. Na ocasião, reforçou a importância da aproximação institucional, respeitando a independência e a autonomia de cada órgão.

Nas três agendas, o governador eleito destacou que o diálogo e o respeito às instituições são fundamentais para a construção do futuro do Espírito Santo. A proposta, segundo ele, é trabalhar com responsabilidade, equilíbrio e união de esforços, tendo como objetivo o desenvolvimento do Estado e o bem-estar da população capixaba.