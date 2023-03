A manhã deste sábado foi tensa na recepção do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Guarapari. Pais indignados com a demora no atendimento começaram um princípio de confusão e a PM teve que ser acionada para conter os ânimos.

Vídeos e áudios sobre este problemas no Hifa circularam pelos aplicativos de mensagens. A reportagem do portal 27 foi até o Hifa para ver como estava a situação e verificou que realmente a recepção estava bem cheia com algumas crianças esperando atendimento há mais de duas horas.

Mortes. Constatou também que infelizmente duas crianças, uma de onze dias e outra de dois meses, faleceram, mas que não tem relação com a presença policial no hospital.

Para saber o motivo na demora no atendimento e as condições de operação do hospital, procuramos a assessoria de comunicação do hospital. Através de nota o hospital está atendimento acima de sua capacidade e esclareceu ainda a situação da morte de bebês.

Confira a nota completa enviada pela equipe do HIFA.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, HIFA Guarapari, esclarece que assim como em outras regiões do Estado está atendendo acima da sua capacidade. Normalmente a equipe atende diariamente cerca de 120 pacientes, mas nos últimos dias têm registrado mais de 200.

Desses, a maior parte apresenta sintomas leves e poderiam ser atendidos nas Unidades Básicas de Saúde. Por este motivo, pede o apoio da população para só buscar o atendimento de urgência e emergência em situações extremamente necessárias.

Devido a este aumento, o HIFA está priorizando os pacientes mais urgentes, classificados com as cores vermelho, laranja e amarelo. As demais serão atendidas, mas a equipe está orientando sobre o tempo de espera, que pode aumentar devido a grande busca por atendimento.

Esclarece ainda que não procede a informação de que houve cinco óbitos ao longo da semana. Neste sábado, no entanto, registrou dois óbitos, um de uma criança de 11 dias que já chegou em parada cardiorrespiratória após broncoaspirar, e mesmo com as inúmeras tentativas de reanimação, a equipe não obteve sucesso.

O outro óbito foi de uma criança de dois meses da cidade de Anchieta que estava internada com quadro de bronquiolite e teve uma rápida evolução. Ela estava no leito de emergência recebendo todo suporte necessário, mas não resistiu.