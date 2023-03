O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, anuncia mais uma obra na cidade, dentre as várias que estão por terminar, agora ela anuncia, através da Secretaria de Obras (Semop), a Cerimônia de Assinatura da Ordem de Serviço, para a construção do Novo Mercado Municipal de Peixe de Guarapari.

A Cerimônia acontecerá na próxima quarta-feira (29), às 18h. De acordo com o prefeito Edson Magalhães, o projeto arquitetônico adotado, foi baseado nas necessidades dos pescadores e usuários, de modo a propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores e texturas), a fim de padronizar o projeto e conferir harmonia ao conjunto.

Praça de Alimentação e restaurantes. Ainda segundo a prefeitura, o projeto contemplará no pavimento térreo, área de exposição e venda com 40 boxes; vestiários, câmara de espera, expedição de frescos, fábrica de gelo, rampa de acesso ao recebimento, cafeteria e elevadores. Já no pavimento superior, terá uma praça de alimentação com restaurantes, sanitários, entre outros.