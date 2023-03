O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na manhã deste sábado (25), das festividades em comemoração aos 156 anos de emancipação política do município de Cachoeiro de Itapemirim. A agenda contou com inauguração de novos equipamentos públicos, visitas a obras, além do anúncio de novos investimentos. Um dos destaques foi a assinatura da Ordem de Serviço para a construção do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim.

“Estamos aqui para comemorar os 156 anos de emancipação política da nossa capital secreta do mundo e para dizer que o Governo do Estado continuará investindo forte no município. Temos obras estruturantes em andamento, como a reabilitação de vias e a macrodrenagem, além de novos equipamentos que estão sendo inaugurados hoje na área da assistência social, educação e esportes. Nos próximos meses, vamos publicar o edital da ampliação do Aeroporto Municipal”, afirmou o governador Casagrande.

O prefeito do município Victor Coelho destacou a parceria do Governo do Estado com os municípios. “Cachoeiro completa 156 anos de uma história vibrante. A nossa cidade já foi a maior do Espírito Santo e fomos a 2ª cidade a ter energia elétrica no País. O desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil passa por Cachoeiro. E toda vez que o governador vem ao nosso município, nós recebemos presentes. Temos um governador que não olha para o lado esquerdo ou direito, mas olhando sempre para frente, puxando todos os 78 municípios capixabas para frente”, disse.

Durante a solenidade, foi autorizado o início das obras do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Nesta primeira fase da obra, serão investidos R$ 7,8 milhões provenientes de convênio celebrado pelo Governo do Estado com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI). Desse montante, o Estado já adiantou R$ 1,9 milhão para a execução dos serviços preliminares da equipe topográfica, instalação do canteiro de obras, movimento de terra, estabilização geotécnica e preparação do terreno.

Já na segunda etapa, será executada a construção das edificações, instalações e equipamentos, que contará com investimento superior a R$ 80 milhões. Ao todo, R$ 25 milhões oriundos de indicação da bancada federal estão disponibilizados na Secretaria da Saúde (Sesa). A previsão inicial é que a entrega do Hospital do Câncer ocorra daqui a quatro anos.

“O novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim vai contar com um ambiente adequado para gente poder acolher os pacientes e seus familiares em uma hora de dificuldade, além de reduzir o tempo de espera pelo tratamento oncológico. Essa obra vai ter um custo de mais de R$ 100 milhões. O Hospital Evangélico já faz um excelente trabalho e agora teremos um local mais adequado”, pontuou o governador Casagrande.

O projeto do novo Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim, que será em frente ao HECI, praticamente dobra a capacidade de atendimento oncológico existente, com 94 leitos, cinco salas cirúrgicas, 10 Unidades de Terapia Intensiva e 15 novos consultórios médicos, dentre outras estruturas. Somente o crescimento de consultas especializadas em oncologia é de 60%. Atualmente, o HECI oferta 215 leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a região.

“A construção do Hospital do Câncer é um passo muito importante para os usuários do SUS da região Sul. Será um reforço importante e muito esperado para a microrregionalização da Atenção à Saúde no Espírito Santo, garantindo acesso digno e de qualidade no serviço dessa especialidade”, disse o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai realizar R$ 2,8 milhões em novos investimentos no município. Foram assinadas as ordens de serviço para construção da cabeceira da ponte na localidade de Monte Líbano, para construção e reforma de duas escadarias no bairro Paraíso, além da construção de muro de contenção na Rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi e do novo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Soturno.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que os investimentos vão impactar positivamente na qualidade de vida da população, e também no desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro de Itapemirim. “Sob a liderança do governador Renato Casagrande, estamos investindo, com o Fundo Cidades, em todas as regiões do Estado”, declarou, citando que o valor faz parte de um total de R$ 35 milhões em investimentos previstos para o município.